Cem Özdemir als Außenminister?

Er und Kathrin Göring-Eckardt werden nach der Bundestagswahl mit einem mutmaßlich schwachen Ergebnis unter Druck stehen - und könnten trotzdem die erste grüne Regierungsbeteiligung seit zwölf Jahren erreichen. Da Merkel die Herzensangelegenheit "Ehe für alle" noch vor der Wahl abgeräumt hat, gibt es nur wenige Knackpunkte, an denen die Gespräche scheitern können. Es sind vor allem zwei: Flüchtlings- und Energiepolitik. Während bei ersterer zwischen CDU und CSU größerer Dissens herrscht als zwischen CDU und Grünen, wird die Sache mit dem Verbrennungsmotor brenzlig. Hier haben die Grünen eine Koalitionsbedingung gestellt, die sowohl CDU/CSU als auch FDP ablehnen. Immerhin: Die zuletzt gewählte Formulierung "Einstieg in den Ausstieg" ist so weich, dass sich da sicher etwas schrauben ließe.

Über ministrable Persönlichkeiten verfügen die Grünen allemal: Cem Özdemir, der mit klarer Kante gegen die Türkei punktet, können sich wohl selbst Christdemokraten problemlos als Außenminister vorstellen - für den linken Flügel gäbe es sicher auch das eine oder andere Ministerium.

Lindner als Vizekanzler?

Und die FDP? Parteichef Lindner distanziert sich rhetorisch scharf von den Grünen, wird sich aber zweimal überlegen, ob er die Chance auf eine Regierungsbeteiligung in den Wind schlägt, um besonders prinzipienfest zu wirken. Zumal sich liberale Inhalte in einem Jamaika-Bündnis womöglich sogar besser umsetzen lassen als in jeder anderen Koalition.

Krach ist mit den Grünen programmiert in Sachen Verbrennungsmotor - und neuerdings auch bei der Zuwanderung, in der sich Lindner mit harten Thesen profiliert. Der Familiennachzug wird Gegenstand nächtlicher Verhandlungen. Doch Lindner schaufelt nicht nur Gräben, sondern liefert auch Brückenmaterial: Für alle, die sich gut integrieren, fordert die FDP die Möglichkeit, zum dauerhaften Einwanderer zu werden. Das können wohl auch Grüne unterschreiben.

Dass die Liberalen laut Umfragen zurzeit zweitstärkste Kraft im Jamaika-Bündnis wären, dürfte Lindners Lust wohl eher steigern. Er deutete sogar bereits an, welche Bereiche ihn interessieren würden: nicht das traditionelle Außenamt, sondern Wirtschaft und Finanzen. Den historischen Fehler seines Vorgängers Guido Westerwelle will er nicht wiederholen.