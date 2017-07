Anthony Scaramucci hat bislang viele Meinungen vertreten, die in seiner Heimat als links gelten. Er sprach sich für mehr Waffenkontrollen und gegen die Todesstrafe aus, forderte mehr Klimaschutz und kritisierte Donald Trumps geplante Grenzmauer als nutzlos. Trump selbst bezeichnete Scaramucci als Stümper, seine Konkurrentin Hillary Clinton dagegen als "unglaublich kompetent".



Von alldem will Scaramucci nun nichts mehr wissen. Nur Stunden nach seiner Berufung zu Trumps neuem Kommunikationschef am Freitag löschte der Ex-Banker viele seiner Trump-kritischen Kommentare auf Twitter. Begründung: Er diene jetzt dem Präsidenten, das sei "alles, was zählt".



Offenbar glaubt Scaramucci, seinem Chef selbst rückblickend keine abweichenden Meinungen zumuten zu können. Solches Verhalten kennt man sonst aus dem Umfeld autoritärer Herrscher, es erinnert an Fotofälschungen unter Josef Stalin oder Walter Ulbricht. Trumps Ex-Sprecher Sean Spicer musste sogar einen komplett falschen Besucherrekord bei der