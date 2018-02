Der CDU-Parteitag war ein Fest des Abschieds: Thomas de Maizière, Herrmann Gröhe, Wolfgang Schäuble wurden mit anhaltendem Applaus dafür entschädigt, dass in der neuen Regierung kein Platz mehr für sie ist.

Angela Merkel, das zeigt ihre Kabinettsliste, wagt tatsächlich einen Neuanfang. Zumindest ein bisschen.

Das hilft ihr kurzfristig, den wachsenden Unmut in der Partei über Stagnation und inhaltliche Leere zu dämpfen. Der künftige Gesundheitsminister Jens Spahn war in den vergangenen Wochen zur Chiffre für die Erneuerung der CDU geworden. Kein Spahn, keine Erneuerung, lautete die Formel, auf die sich die Merkel-Kritiker in der Partei verständigt hatten.

Gegen die Nörgelei immunisiert

Das war in seiner Plattheit zwar Unsinn, aber politisch wirkungsvoll. Merkel hat das Beste daraus gemacht. Sie hat Spahn, auch wenn es ihr schwerfiel, ins Kabinett berufen und sich fürs erste gegen die Nörgelei der Konservativen immunisiert.

Das stärkt ihre Chancen, bei einer möglichen Neuwahl