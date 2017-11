Wo kennt man den Wirt beim Namen?

Nicht den Wirt, sondern den Schneider: Heinrich Heissing in der Mengstraße braucht in der Regel kein Maßband, um seinen Kunden passende Anzüge auf den Leib zu schneidern - ein paar Blicke genügen.

Einige Entscheidungen nimmt er seinen Kunden auch gern ab: Krawatte und Hemd zum Hochzeitsanzug sucht Heissing selbst aus, er findet, er hat da den besseren Blick. Und meistens hat er recht.

Er selbst beschreibt sich als "Vermittler ästhetischer Positionen" und betreibt gegenüber seinem Atelier noch eine Galerie, in der er zeitgenössische Kunst ausstellt.

Das Szenegetränk der Stadt ist...

Auch wenn es wehtut: In der gesamten Lübecker Bucht trinken sie auf den Terrassen der Cafés und Restaurants Aperol Spritz und Hugo, egal ob am Timmendorfer Strand oder in Travemünde.

An welchem Museum kommt man nicht vorbei?

Am Willy-Brandt-Haus, vor allem als Westberliner, wie ich es bin. Nirgendwo gibt es eine Dauerausstellung zum Leben und Wirken des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters, SPD-Vorsitzenden und ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers, die so sachkundig, liebevoll und mit genau der richtigen Menge Pathos gemacht ist. (Nein, auch nicht in Berlin.)