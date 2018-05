Michael Schulte, 1990 in Eckernförde geboren, ist Musiker. Den diesjährigen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest gewann er mit deutlichem Abstand. Am kommenden Samstag vertritt er nun Deutschland mit "You Let Me Walk Alone" beim Finale in Lissabon.

Im Podcast "Mein Vorleben" berichtet Schulte, wie er es über YouTube und die Castingshow "The Voice of Germany" zum ESC-Star schaffte. Und welchen Job er sich abseits der Bühne vorstellen könnte.